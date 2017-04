Kiss Kiss Lipstick no tom Fall in Nude, €38,50, Guerlain

In The Spotlight Extra Dimension Skinfinish no tom Show Beaming Blush Pink that breaks Gold, €29,50, M.A.C

Estação após estação, o ouro impõe-se como um material seguro e uma tendência luminosa. Mais do que uma cor, um metal precioso, um acessório, determina-se como um clássico intemporal, tal como o preto e o vermelho. Na maquilhagem, podemos apropriar-nos dele de várias formas: aplicando-o no canto exterior do olho com eyeliner e máscara preta, sobre um smoky eye para o fazer cintilar ou num batom bordeaux…

Ouro amarelo: o rico filão

O tutorial do golden eye da maquilhadora Val Garland fez sucesso nas redes sociais: o efeito é tão bonito e o gesto tão simples que nos faz verdadeiramente invejar este olhar precioso. O seu modo de aplicação? Utilizando um pincel fino e húmido, Garland aplica um pouco de maquilhagem dourada no canto interior do olho e ao longo das pestanas. Mas podemos também consegui-lo com lápis ou eyeliner. "Existem mil outras maneiras de adotar este look luminoso sem exagerar", diz Jean-Charles Perrier, maquilhador da Armani. "Há diferentes texturas e tons de dourado, num leque que se estende desde o amarelo ao bronze. Algumas são quase transparentes, outras mais opacas e exuberantes. Cabe-nos a nós escolher, segundo o efeitopretendido. Se a sua maquilhagem lhe parecer demasiado amarelada, misture-a com um lápis preto, castanho ou azul-escuro, para lhe dar mais profundidade. E, sobretudo, não se esqueça de aplicar uma base previamente para prolongar a duração da maquilhagem." Lloyd Simmonds acrescenta ainda outra sugestão: "Injete a maquilhagem com alguma diversão. Mantenha-a intrigante. Nunca tenha medo do contraste."

Ouro rosa: um toque de glamour





O ouro também se inclina para os tons rosados e acobreados, em cores particularmente lisonjeiras e festivas. A coleção de Lancôme En Rose Holiday 2016 é enriquecida com pigmentos acobreados e os lápis duplos Duo Khôl possuem uma ponta dourada glacé e outra smoky. Bobbi Brown, a imperatriz do nude, também incluiu preciosos tons rosados e dourados na sua última coleção. O seu conselho: prepare uma pele perfeita, aplicando base nas pálpebras antes de as cobrir com sombras irisadas ou metalizadas (para durarem até ao fim da noite) e dê destaque ao olhar com um lápis e máscara escuros.



Nos institutos: tratamentos à base de folha de ouro

Espetaculares para a pele, os rituais realizados por mãos especializadas oferecem uma ação desintoxicante e um efeito lift. O tratamento de limpeza com folhas de ouro de 24 quilates, na Skinlife do Chiado. O Rodial 24 Carat Gold é um dos tratamentos de assinatura da casa, à base de ouro e veneno de abelhas. Tem um efeito deliftinge de preenchimento da pele, dando-lhe maior elasticidade e luminosidade.Tel.: 21 193 02 36

L’Éclat 24 quilates





Micronizado em moléculas do tamanho de nanómetro e infundido numa solução, o ouro coloidal é um antioxidante ultrapoderoso insensível à corrosão e um regenerador celular perfeitamente assimilável pela pele. Ele ativa a epiderme, reforçando as fibras de colagénio e a elastina… E, tal como um autêntico refletor de luminosidade, dá brilho ao rosto durante 24 horas. Podemos encontrá-lo em tratamentos de prestígio ou associado a ativos avançados, extratos raros e texturas que sublimam o grão da pele.

Pérolas anti-idade. Um aliado em puro ouro mineral, vegetal e biológico, Sérum Pépites Parfait 3 Ors, €300, Carita.

Sublimador matificante. Péptidos de ouro, lótus dourado e ouro em pó para desintoxicar e afinar o grão da pele. Cellulaire Radiance Fluide Perfecteur Or Pur, €410, La Prairie.

Base iluminadora. Um gel hidratante com microfolhas de ouro de 24 quilates. L’Or de Guerlain, Essence d’Éclat à l’Or Pur.

Máscaras anticansaço com ouro puro. Com ouro coloidal e extrato de peridoto, rico em magnésio: 24K Gold Mask, Peter Thomas Roth.

Plantas que valem ouro

L’Or de l’Orchidée, Exertier: igualmente denominada "sapatinho de Vénus", a orquídea douradas das montanhas é uma flor rara do vale de Courchevel, que possui um elevado poder antioxidante.

L’Or de vie, Christian Dior: o seu ativo vintage proveniente da vinha de Château d’Yquem aumenta a atividade celular da pele.

Or Rouge Serum, Yves Saint Laurent: ingrediente raro e luxuoso, o açafrão do Alto Atlas considerado o "ouro vermelho" contém glicanos anti-idade.

Cabelos: pepitas de brilho