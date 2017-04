pub

Miranda Kerr

Sumo de anona, bagas goji, sementes de chia e pó de raiz de maca são indispensáveis na alimentação da ex-modelo da Victoria’s Secret.





Gwyneth Paltrow





O seu dia começa com um mix de maca, ashwagandha ou withania (uma planta que dá energia, melhora a qualidade do sono e diminui os níveis de stress), He Shou Wu (também conhecido como FoTi e com propriedades antioxidantes) e Cordyceps (uma espécie de cogumelos com benefícios para o sistema imunitário em geral).





Selena Gomez





O gengibre cru ou em sumo é a escolha da cantora de origem mexicana. Este é o alimento que tanto pode servir para curar constipações, para emagrecer ou para abrir o apetite.





Victoria Beckham





Além de comer salmão todos os dias (rico em Omega 3), Victoria Beckham junta à sua dieta o b ladderwhack (uma alga do mar) com benefícios para a tiroide.





Rihanna





Nas escolhas da cantora podemos encontrar manteiga de amêndoa, quinoa, frutos secos e abacate, alimentos ricos em gorduras saudáveis.





Kylie Jenner





Kylie Jenner é fã de chá verde matcha, uma excelente opção para quem procurar um detox para acelerar o metabolismo e dissolver a gordura do corpo.





Beyoncé





Um dos segredos para a juventude da cantora passa pela água de melancia, ótima para nos mantermos hidratadas e para aumentar os níveis de colina no cérebro (substância essencial para a saúde do nosso cérebro).





Madonna





A água de coco é diurética, rica em potássio, antioxidante e faz parte dos superalimentos favoritos de Madonna.





Gigi Hadid





Em sumos, batidos ou em fruta, o eleito da modelo é o açaí, um antioxidante natural que ajuda a reduzir o colesterol.





Rita Ora





Tal como o Popeye, Rita Ora não dispensa os espinafres da sua alimentação. São uma excelente fonte de ferro.