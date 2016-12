pub

Feitas de personagens reais, as fashion weeks são rigor e alinhamento, mas também são desalinho e espontaneidade. Que o dignam todas as pessoas que fazem parte da preparação que um desfile exige: dos designers, às modelos, aos hairdressers e make-up artists e a todas as pessoas que envolvem a preparação de algo fantástico como um desfile.



No decorrer da semana da moda de Paris, selécionamos as imagens mais emblemáticas dos bastidores e identificámos algumas das mais caricatas situações: de trocas de mensagem às escuras a aplicações de batom (in)suspeitas nas pálpebras, de pausas para leitura a momentos de risadas. Espreite a galeria.