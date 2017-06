After Sun SOS, €10,99, Nivea

PREPARAR

1. FYI Já ouviu falar em lucite estival? É o termo técnico para alergia solar e é a mais frequente das fotodermatoses, sendo que uma em cada dez mulheres pode sofrer dos sintomas desencadeados pela radiação solar: erupções, pequenas borbulhas vermelhas e prurido. A solução é a prevenção.





2. Suplementos orais Ainda está na dúvida sobre para que servem ou se realmente fazem alguma diferença para a pele? Os suplementos alimentares munidos de ingredientes como vitaminas (E, B3), selénio, licopeno e betacarotenos (estimulantes da melanina) têm mais benefícios do que prolongar o tom de pele. A sua importância prende-se com a prevenção das manchas, das alergias e com a sua ação antioxidante.





3. Bronzear/camuflar Não há como ultrapassá-lo: um dos principais problemas das mulheres nas primeiras idas à praia é precisamente o tom de pele muito claro que, se por um lado, exige mais proteção e cuidado nestes dias, quer-se bronzeado o mais rapidamente possível. A solução é simples, rápida e eficaz: os autobronzeadores. E, no caso de ter alguma marca indesejada, pode sempre camuflá-la com protetores específicos para o caso.





PROTEGER

1. FYI Segundo a pesquisa Lancaster que aplica a tecnologia Full Light aos seus protetores, a luz visível representa apenas 45% do espectro solar, que é constituído pelos raios UVA, UVB, luz visível e infravermelhos. Estes dois últimos representam mais de 90% do total do espectro, enquanto os raios UVA e os UVB representam apenas os restantes 10%, evidenciando a necessidade de aplicar proteção solar mesmo quando o sol não aparenta estar tão forte.





2. Escolha fórmulas inteligentes Estas alteram-se em função das condições externas como a temperatura, o suor ou a água, adaptando-se para melhor proteger a pele.





3. Invista nas novas texturas Brumas protetoras, espumas refrescantes, efeitos blur… A inovação na proteção solar está a revelar-se cada vez mais interessante não só para proteger a pele mas para torná-la mais bonita a curto (efeito ótico imediato) e a longo prazo.





REPARAR

1. FYI A importância da reparação após a exposição solar é essencial para não acordar com surpresas indesejáveis. Das rugas ao envelhecimento precoce, à hiperpigmentação, um bocadinho de sol a mais pode causar danos relevantes para o aspeto da pele. E os tratamentos pós-sol também são essenciais para prevenir que a exposição de hoje se revele amanhã.





2. Tome um banho fresco após a exposição solar. É uma ajuda preciosa para arrefecer a pele e aliviar o desconforto pós-solar. Evite agressões à pele como depilação com cera ou utilizar agentes lavantes irritantes.