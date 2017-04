Os penteados mais cool do festival de música californiano.

pub

É mais do que garantido que um look inspirado neste festival faz sucesso. Há muito que o estilo e o que as celebridades vestem em Coachella é copiado pelo mundo fora. Mas, a verdade é que também os penteados que escolhem para aqueles dias, não são pensados ao acaso.

Este ano, as famosas coroas de flores parecem ter dado lugar às tranças e aos ‘space buns’ , uma espécie de inspiração no cabelo da Princesa Leia de Star Wars.

Veja os mais de 20 looks que selecionámos na fotogaleria acima e inspire-se!





Ângela Mata