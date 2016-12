pub

Rosto Redondo

Para se garantir um bom penteado, deve garantir-se em primeiro lugar um bom corte: os cabelos pelo ombro favorecem mais este tipo de rosto, uma vez que acompanham a sua forma arredondada.

A melhor opção é por norma um cabelo curto com um leve ondulado. É ideal para qualquer ocasião, é rápido e simples de se fazer, normalmente com a ajuda de um babyliss ou placa quente, devendo sempre aplicar-se um spray de proteção contra calor antes. Não se preocupe se ficar com um aspeto "desajeitado", a ideia é precisamente essa, que tenha um ondulado natural. O risco ao lado fica sempre melhor neste tipo de rosto ao invés do risco ao meio.

Em relação a penteados, rabos de cavalo, coques e tranças embutidas são boas opções.

Deve evitar a todo o custo o cabelo liso, que salienta o formato arredondado da testa e do queixo.



Rosto Triangular Invertido