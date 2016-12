pub

Franjas. Nem toda a gente as adora, nem toda a gente se atreve a experiementar, pelo menos uma vez, a ter franja. Neste outono volta a ser tendência, e aliada à nova técnica de hair contouring (a técnica que favorece os contornos do rosto tirando partido da forma como as mechas de cabelo caem sobre o mesmo) pode mesmo ser sinal de extreme makeover no que diz respeito ao seu cabelo.



Símbolo de ícones de outras décadas como Brigitte Bardot ou Jane Birkin, ou de uma geração mais recente, como Kate Moss ou Emma Stone, as franjas raramente caem em esquecimento e são sempre um motivo para parecermos mais novas. Selecionámos os melhores penteados com franja para que se inspire e aposte no seu preferido, ainda na rentrée.