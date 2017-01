A marca de beleza colabora com a famosa marca de lápis Crayola na criação de uma coleção de edição limitada constituída por oito tons do Chubby Stick. Ora veja.

A Clinique e a Crayola juntaram-se para mais uma novidade que agradará, certamente, às beauty lovers. O resultado é uma coleção de edição limitada constituída por 8 tons do Chubby Stick Moisturizing Lip Colour Balm, numa embalagem exclusiva inspirada pelos lápis de cera Crayola preferidos.

Foram recriadas cores em tons exclusivos, usando alguns dos mais originais nomes Crayola, como Mauvellous, Razzmatazz, Mango Tango e Tickle Me Pink. Agora, com apenas uma passagem do lápis, qualquer pessoa será certamente levada para a sua infância, e convidada a reviver a emoção de abrir uma caixa nova de lápis Crayola. Mas a surpresa é outra: os lápis transformam-se em batons com cores convidativas. Esta coleção estará exclusivamente à venda no balcão da Clinique do El Corte Ingles, por um PVP de €22.