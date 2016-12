The Super Elixir, no Espace Cannelle. Pensado para manter o seu corpo dentro de uma faixa alcalina saudável e melhorar a nutrição; Apoia os 11 sistemas do corpo - impulsiona o sistema imunológico, promove uma pele saudável, cabelo, unhas, digestão e bem-estar geral; Fonte natural de Omega 3, vitaminas e minerais

Ermenegildo Zegna Limited Edition Z Zegna Cities Collection, uma colecção de edição limitada para o homem, €82

A coleção BIO-PERFORMANCE Lift Dynamic de Shiseido é composta por um sérum (€115.20), creme de rosto (€133) e contorno dos olhos (€80): produtos altamente eficazes para melhorar a força original da sua pele.

LE BI-PHASE VISAGE, de Chanel. Desmaquilhante bifásico antipoluição para rosto, elimina qualquer impureza da pele para devolver toda a luminosidade e frescor. Elimina a maquilhagem mais resistente e as partículas contaminantes que aderem à superficie da pele, €38.

A nova fórmula do Crème pour le Cou de Sisley permite refirmar e afinar o pescoço, e perfilar um oval mais nítido, €129.50

NIVEA CELLular Anti-Age Volume Filling Creme de Dia FP15. neutraliza activamente os sinais de envelhecimento, devolvendo volume, firmeza e elasticidade à pele, desde o seu interior. A inovadora e poderosa fórmula das Pérolas - com a maior concentração de Ácido Hialurónico de toda a gama NIVEA Face Care - um Estimulador de Colagénio* e Creatina, melhora ativamente os processos de regeneração, €19.99.

Low Shampoo- Óleo Extraordinário. Uma das grandes tendências dos cuidados para o cabelo chega a Portugal através de Elvive, de L’Oreál Paris. LOW SHAMPOO é um creme de lavagem sem sulfatos que ajuda a proteger o cabelo, €7.99.

La Femme Prada, um convite à emoção.

Eau du Soir, Sisley. Com uma roupagem totalmente nova e enigmática, a Eau Du Soir veste-se em 2016 com um grafismo floral que atrai qualquer olhar. O turbilhão de flores, chipre e especiarias é engarrafado num frasco de arestas de ouro, adornado com rosas negras. Edição limitada.

Masque-Multi-Régénérant, Clarins. A primeira máscara antienvelhecimento relaxante Clarins para alcançar um rosto visivelmente mais jovem, liso e resplandecente em apenas 10 minutos, €70.

Eau de Toilette This is HIM!, Zadig & Voltaire. Um intenso coração de incenso de baunilha misturado com o rastro rock de madeira de sândalo.

Eau de Parfum This is HER!, Zadig & Voltaire. ! Um sensual coração de castanha e baunilha misturado com o rastro rock de sândalo.

z.one, Simply zen densifying shampoo. Preventivo da queda de cabelo e com efeito anti-idade, €16.

[3D]MEN Champô Ativador de Raízes- Ativa a raiz e ajuda a ganhar densidade ao reduzir a queda. Modo de aplicação: Aplicar sobre cabelo molhado e massajar o couro cabeludo e cabelo deixando atuar durante 2 minutos. Enxaguar abundantemente. Pode ser usado diariamente. P.V.P Recomendado: 250 ml, €9.60

Novos Phyto-Lip Twist Mats, de Sisley. A fórmula enriquecida com pigmentos puros garantem um acabamento aveludado cheio de intensidade. O efeito mate nos lábios proporciona uma cobertura ideal, sem efeito de "pó".

Eau de Parfum Coach captura a energia cool e espontânea de Nova Iorque. A fragrância declina-se em três tamanhos 30ml (PVPR: €39.00), 50ml (PVPR: €70.00) e 90ml (PVPR: €90.00)

YUZA SORBET EYE, Erborian. Como um sopro de energia, contribui para despertar o olhar, proporcionando hidratação à pele frágil do contorno dos olhos. Este sérum em gel pleno de micropartículas de Vitamina E, conhecida pelas suas propriedades antioxidantes, penetra instantaneamente ajudando a proteger das agressões externas e secura. A pele torna-se mais lisa, revelando um olhar repousado. €35.20

Sublimate da Sebastian Professional, um creme de acabamento invisível que proporciona um toque sedoso, a qualquer hora e em qualquer lugar, €19.95

Dreamskin Perfect Skin Cushion SPF 50, Dior, uma textura ultra fluida e super hidratante que permite um visual transparente responsável pela unificação da tez, €81

Creme Reafirmante Antiflacidez – Rico, da ROC, a solução antienvelhecimento, abrangente e personalizada, que leva em conta os principais fatores de envelhecimento, tanto genéticos como externos, €39.50.

Prevage City Smart, de Elizabeth Arden. Uma combinação de potentes antioxidantes, incluindo o Idebenone, com SPF 50, que cria um escudo protetor máximo contra as agressões ambientais e os raios UV, atenuando os sinais de envelhecimento da pele. O seu DNA Enzyme Complex™ reforça a capacidade auto reparadora da pele, permitindo que se mantenha com um aspeto mais jovem e luminoso, €66.30.

Linha Davines OI Essential Haircare. Tratamento multifuncional em forma oleosa, de uso universal. Aplica-se em quantidade variável segundo o tipo de cabelo, usando-o sobre este sem excesso de água, criando assim mais facilidade em pentear e um efeito anticrespo e protetor que, além do mais, reduz o tempo de secagem, ou sobre o cabelo seco, para um acabamento brilhante e suave.

NUTRI-FILLER LIPS, Filorga, um bálsamo redensificador que nutre e preenche os lábios, €26.

NIVEA Desmaquilhante Rosto & Olhos para Duche remove suave e eficazmente a maquilhagem e a máscara, sem necessidade de discos de algodão, ao mesmo tempo que limpa a pele em profundidade, €4.99.

Merveillance expert fluide, de Nuxe, corretor que reduz o brilho e fecha os poros. Ultra refrescante, a sua fórmula com um acabamento mate e aveludado, €45.50

Wonderlust, Michael Kors. Um novo aroma, que evoca viagens, vida, e onde a beleza, espontaneidade e sensualidade são o destino final.

Divine Decadence, Marc Jacobs. Uma deslumbrante expressão de glamour e prazer, EDP 30 ml, € 62.11

Make up Factory

Máscara Lash Explosion, Make Up Factory

Máscara de Argilas Puras, L'Oréal Paris, anti-brilho, purifica a pele sem ressecar.

ROUGE ALLURE INK Baton Líquido de efeto mate, Chanel, €33

DIOR SHOW PRO LINER define os olhos com uma linha sobre as pestanas ou no canto interior do olho para dar destaque à iris. Neste outono, a sua textura à prova de água vem num cinza-bronze, €27.20.

Luxury Revitalizing Serum, Casmara, €48.90. - revitalizante e anti-idade - é um sérum facial com concentrados intensivos "oil free". Baseado numa fórmula de alta tecnologia fornece o equilíbrio de vitaminas e oligoelementos através de novas combinações que contribuem para uma eficaz absorção da pele, com resultados revitalizantes únicos.

La Petite Robe Noire Eau de Parfum Intense de Guerlain. Uma onda perfumada gulosa e dinâmica, um frasco decorado com um novo vestido “Robe Sous le Vent”

LONG LASTING EYE LINER TEAL BLUE 19B, Wycon, €5.50

LIPTENSITY de M.A.C, uma base luxuosa que se derrete com o contacto, €24.50

INGLOT what a spice eye shadows, as cores do outono

BAUME FONDANT CORS, Uriage. Da essência da Água Termal de Uriage em spray, nasce a nova gama de hidratação de corpo. Com uma textura rica funde-se delicadamente na pele. Intensamente nutritivo com uma elevada concentração de ingredientes refirmantes, e Água Termal de Uriage melhora a firmeza e a elasticidade da pele. Pote 200 ml, €23.29

Máscara Great Lash, Maybelline

GOSH VELVET TOUCH MATT LIPSTICK - 013 MATT CINNAMON

Gama Resines Tropicales, Sisley. Um ritual de tratamento reequilibrante ideal para erradicar o excesso de oleosidade e os transtornos cutâneos associados.

HERBS SCRUB FOR LIPS 7ML, Erborian. Através da associação de cristais de açúcar ao complexo 7 Ervas de Erborian, 7 HERBS SCRUB FOR LIPS proporciona uma esfoliação dos lábios deixando-os mais lisos, suaves e com uma sensação de pureza. Massaje suavemente os lábios com este delicioso creme de forma a eliminar as pequenas células mortas, €17.50

Colour And Care, Essence

The Metals, Essence

Quick & Easy Nail Polish Remover Pads, Essence

Atlantic Seaweed Cream, The Body Shop, €26 com algas marinhas do oceano Atlântico. Reponha os níveis de energia com este ritual de spa revitalizante e revigorante, que vai hidratar e refrescar corpo e mente.

Skin Caviar Essence-in-Lotion, La Prairie. Pela primeira vez, os cientistas La Prairie utilizaram um processo de destilação a vapor para capturar componentes de caviar num fluido cristalino e puro. A derradeira indulgencia para refirmar, nutrir e suavizar a pele

EFFACLAR-DUO(+)-UNIFIANT, La Roche-Posay, um produto revolucionário para as pessoas que tem acne, oferece um efeito esfoliante, anti-inflamatório, anti-marcas, anti-bacteriano, seburregulador e normalizador do sebo, e agora também um efeito uniformizador da tez, €17.87

The Red, Trussardi, EDT 100 ml, Uma fragrância amadeirada – floral – picante, foi feita para durar e ser relembrada, Eau de Toilette 30 ml, €44

Diptyque, Eau de toilette

Deto2xCream, Valmont. Uma lufada de ar fresco para a pele. Indicado para peles asfixiadas, baças e desvitalizadas, para mulheres que vivem num ambiente poluído, para as fumadoras. Este creme maravilha encerra um engenhoso complexo desintoxicante que refresca o rosto, €185.80.

DERCOS AMINEXIL Clinical 5, Coffret X21, o futuro dos antiqueda. A fórmula completa de DERCOS AMINEXIL CLINICAL 5 permite atuar em 5 alvos identificados como determinantes durante o fenómeno de queda de cabelo, o que traz uma ação multibenefícios quando estamos perante esta situação, PVPR: 21 Ampolas - 64€ | 42 Ampolas - 96€€

Crème Exfoliante Désincrustante, Caudalie. Adaptado a todos os tipos de pele e particularmente às peles mistas a oleosas, o Crème Exfoliante Désincrustante purifica e afina o grão de pele, sem a ressecar, para uma pele limpa, lisa e luminosa, €21

CLASH Fragrances, marca de perfumes britânica, apresenta as velas do seu outono, €22

O jardim de Chloé dá as boas-vindas a uma nova interpretação da sua rosa icónica: Chloé Fleur de Parfum. Inicia-se assim uma história olfativa totalmente nova onde se destaca o coração desta flor, a fonte do seu aroma mais intenso mas também mais delicado, Fleur de Parfum, EDT 30 ml €62,11

Vernizes Catrice Noir Lacquer

Coleção de Alta Perfumaria Le Gemme, Bulgari - BVLGARI LE GEMME NOORAH 100ml EDP, €280

Coleção de Alta Perfumaria Le Gemme, BVLGARI LE GEMME MARAVILLA 100ml EDP, €280

Coleção de Alta Perfumaria Le Gemme, BVLGARI LE GEMME LILAIA 30ml EDP, €140

Coleção de Alta Perfumaria Le Gemme, BVLGARI LE GEMME ASHLEMAH 30ml EDP, €140

Eau Sensuelle, Bottega Veneta. Tomas Maier, Diretor Criativo de Bottega Veneta, desvenda a última fragrância da Casa, Eau Sensuelle: uma adaptação jovem e sensual da Eau de Parfum, insígnia de Bottega Veneta. Eau Sensuelle é um notável chipré-couro-frutado-floral, sugerindo a sensualidade e a suavidade dos famosos artigos de couro Bottega Veneta, e expressa uma faceta mais inesperada e suave da feminilidade, EDP 30 ML € 64

Reduza a queda de cabelo sazonal com as terapias Schwarzkopf Professional

Coleção Basil e Neroli de Jo Malone

LOEWE 001, a primeira fragrância da marca sob a direção criativa de Jonathan Anderson. 001 inscreve-se na identidade fresca e multifacetada que Anderson criou para Loewe desde 2014. Representa a tradução sensorial de um caráter tradicional e inovador, do espírito do tempo e de inovação. LOEWE 001 ‘Woman’ combina uma abertura de tangerina e de bergamota e um coração de madeira de sândalo com notas finais de jasmim e de baunilha; ‘Man’ combina a mesma abertura e notas de coração com notas finais de cedro e de almíscar, EDP 30 ml €51,70

Sweet like Candy by Ariana Grande nas Perfumarias Douglas

Rose Goldea, de Bulgari, em harmonia com a tradição dos perfumes fortemente sedutores, que evocam o prazer e o encantamento.

ACTIVE REPAIR CREAM, de Esthederm. Creme reparador da juventude, reestrutura e regenera a pele intensamente, conferindo-lhe resplandescência e luminosidade de forma duradoura, €49.50

First Instinct, de Abercombie & Fitch, exclusivo Douglas. EDT Vapo 30ml (€43,50) – EDT Vapo 50ml (€59,50) – EDT Vapo 100ml (€79)

Ritual de beleza ALAÏA PARIS que compreende três momentos perfumados: o banho, o corpo e o perfume

Crème Cachemire Redensifiante, o melhor aliado da firmeza e antirrugas das peles secas ou que procuram um conforto absoluto, Caudalie, €43.70

Jean Louis David apresenta propostas de cabelos para outono-inverno

Look Givenchy, coleção Superstellar