As passerelles da semana da moda de Nova Iorque são o buraquinho da fechadura para os grandes eventos da primavera e do verão de 2017. Para espreitar, aqui.

Fomos selecionar as grandes tendências da próxima estação quente, para que possa começar a usá-las já. São sete:



1. Apanhados enrolados (bun)

São a grande tendência e, se nas últimas estações estavam mais descontraídos e até desmazelados, na próxima estação querem-se (maioritariamente) imaculadamente apertados. Podem também ter acessórios ou penteados extra, como tranças enroladas ou frisados no bun.



2. Tranças

Pequenas, grandes, soltas, apertadas, arranjadas ou descontraídas: tranças, tranças, tranças! Foi o que mais se viu desfilar pelas passerelles e mesmo assim não deixam ninguém enfadado - há para todos os gostos. Só é preciso habilidade para fazer as mais elaboradas...



3. Twists à francesa

Twist á francesa é o "torcido" à portuguesa. Habitualmente é apenas um vertical na nuca, com inspiração nos anos 50-60, mas também se viram aos pares e na horizontal.



4. Franjas

Principalmente à tigela. Sim, as franjas compridas que se cruzam (ou pelo menos aproximam) do comprimento do resto do cabelo são uma tendência. Nestas franjas é essencial cortar o "efeito tigela" escadeando as pontas de todo o cabelo, conferindo uma maior descontração ao look.

Há ainda as franjas curtas, que ficam a meio da testa. Neste caso, o cabelo é cortado de forma mais simétrica.



5. Fitas com bun

O segredo está (não só nas cores e nas texturas do tecido escolhido, mas também) na forma de colocar a fita: ela deve passar no início da cabeça, depois da testa, e à volta do bun (enrolado) na nuca.



6. Frisados

O efeito frizz está de volta. Usa-se em cabelos extra lisos com pouco volume, frisando apenas as camadas exteriores. Para um look mais ousado, frisam-se as franjas também.



7. Caracóis volumosos anos 80