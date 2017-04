pub

Perder peso a comer. É o sonho de qualquer um. Mas como? Há uma teoria que defende a existência de alimentos com tão poucas calorias que o nosso organismo gasta mais energia a digeri-las do que aquelas que possuem intrinsecamente. Dá-se, portanto, um efeito negativo no balanço calórico. Um dos componentes implicados no nosso gasto energético total é o efeito térmico dos alimentos, que está relacionado com a energia necessária para digerir, absorver, transportar e armazenar os nutrientes. Neste sentido, o que "dá mais trabalho" são as proteínas (que consomem 20% a 30% do seu valor calórico), seguidas dos hidratos de carbono (5% a 10%) e das gorduras (0 a 5%). Mas também os alimentos com elevado teor de fibras obrigam o organismo a recorrer às suas reservas energéticas, de forma a concluir o processo de digestão. No entanto, e embora seja importante incluir esses alimentos na nossa dieta, não é aconselhável ficar confinado a eles, já que são pobres em hidratos de carbono, proteínas e gordura, nutrientes essenciais para nos mantermos saudáveis.

Os amigos da dieta

Melancia Uma fatia de 100 gramas contém cerca de 35 calorias. Além de ser composta por 90% de água, é rica em fibras, ferro, fósforo, potássio, cálcio e vitaminas A, B e C.





Pepino Contém cerca de 18 calorias por cada 100 gramas. É rico em magnésio, potássio, vitaminas B e C e betacaroteno, um antioxidante que retarda o envelhecimento.





Couve Uma porção de 100 gramas tem cerca de 40 calorias. Consumida preferencialmente crua ou cozida, ajuda a prevenir doenças e a regular o intestino. Contém ferro, cálcio e vitaminas C e K.





Maçã Ao consumir 100 gramas, a ingestão média é de cerca de 50 calorias. É importante manter a casca – concentra grande parte dos nutrientes deste fruto. Contém vitamina B, fósforo e ferro.





Beterraba Cada 100 gramas contêm cerca de 50 calorias. É dos legumes com mais propriedades antioxidantes. Tem vitaminas A, B e C, ferro, potássio e magnésio, que ajudam a prevenir a anemia.





Aipo Uma porção de 100 gramas tem perto de 20 calorias. Cerca de 75% da sua composição é água e o resto são fibras. Rico em potássio, ácido fólico e vitamina E.





Framboesa Há cerca de 60 calorias em 100 gramas deste fruto. Ajuda na digestão e no tratamento de inflamações da garganta e das gengivas. Contém grandes quantidades de vitamina C.