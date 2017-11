Após meses de exercícios rigorosos – que podemos acompanhar no canal do YouTube da marca –, de uma alimentação saudável e de rotinas de beleza muito disciplinadas, os anjos da Victoria’s Secret chegaram no dia 18 de novembro a Xangai para o desfile anual. A guru da pele de Nova Iorque, Mzia Shiman, que cuida da rotina de beleza das modelos desde 2010 e que tratará da pele de cada uma das 60 modelos na cidade chinesa partilhou recentemente alguns dos seus segredos no seu site oficial. Descubra-os em baixo.

Após o voo

Imediatamente após saírem do avião, as modelos dirigem-se a Mzia (daí a alcunha JFK-Mzia), para recuperarem das longas horas de voo. A solução é uma máscara rejuvenescedora para os olhos que ajuda a combater o inchaço e um kit de hidratação Intraceuticals, que contém um trio de séruns e de hidratantes embalados com ácido hialurónico.



Rejuvenate 3 Step Layering Set, €309,60, Intraceuticals

Diariamente, até ao dia do desfile

Todos os dias Mzia conduz uma sessão de cuidados de pele no hotel das modelos. Consiste numa limpeza, uma massagem facial suave com o óleo de Néroli da Decléor e uma máscara de luminosidade de 20 minutos. A sessão termina com uma das suas mais famosas técnicas: uma infusão de oxigénio puro pressionado em cada poro até a pele obter uma textura preenchida, suave e uniforme.







Aromessence Néroli Comforting Concentrate, 15 ml, €52,95, Decléor Paris, em lookfantastic.pt

Proibido

Na semana antes do desfile, os métodos mais agressivos de esfoliação ou de extração estão proibidos. São permitidos, apenas, até um mês antes. No caso de surgir alguma borbulha de última hora, Mzia aplica uma leve pressão para drenar a infeção, e em seguida usa uma loção secante e apaziguante, como a de calamina da marca Mario Badescu.



Loção Drying Skincare, 29 ml, €21, Mario Badescu, em fragranciascosmeticosco.pt

Não há soluções rápidas

Mzia admite que não basta usar estas técnicas para ter resultados imediatos. As modelos preparam-se durante o ano todo: realizam mensalmente os tratamentos faciais no spa da guru em Manhattan, EUA. As rotinas incluem terapia de vapor, extração dos poros, infusão de oxigénio e um boost de colagénio por terapia de luzes LED. Além de todos estes tratamentos, em casa, as modelos da Victoria’s Secret são ainda aconselhadas a beber sumos verdes de frutos e legumes todos os dias.