Ritz Four Seasons Hotel & Spa

O Spa do Hotel Ritz em Lisboa dispensa apresentações para qualquer adepto de tratamentos de luxo mas talvez não saiba que, cerca de duas a três vezes por ano, este Spa recebe terapeutas de outros Hotéis da cadeia Four Seasons, que trazem consigo o expertise de países como a Tailândia, Indonésia ou Índia. Esteja atenta, mas até lá pode render-se a um dos tratamentos de assinatura deste Spa, a extraordinária massagem Sinfonia, realizada em perfeita sincronização a quatro mãos. No final, pode ainda aproveitar a deliciosa piscina interior e a sala de relaxamento.

Para: O pai, a mãe ou para a amiga especial que consegue desfrutar de umas horas de puro relaxamento a ler um livro à beira da piscina.

Preço: 80 minutos, €350



The Mindful Touch by Natura Bissé no Penha Longa Resort & Spa

Falemos da envolvência absolutamente deslumbrante do Penha Longa Resort, em Sintra, acrescentemos-lhe as diferentes atividades desportivas (desde os treinos personalizados aos passeios históricos), consultas personalizadas e ainda refeições saudáveis minuciosamente preparadas pelos melhores chefs. A cereja no topo do bolo é o novo e exclusivo tratamento Mindful Touch, que experimentámos em primeira mão. Combina o toque manual de uma terapeuta com uma experiência única de realidade virtual de mindfulness. A garantia de relaxamento é total.

Para: Os adeptos do mindfulness e de uma alimentação saudável.



Faciais Arosha nos Centros de Estética Well’s

Um tratamento facial intensivo que combina as mãos de terapeutas experientes com máscaras de biocelulose que estimulam a regeneração celular e a oxigenação dos tecidos. Há três tratamentos disponíveis e aplicados de acordo com as necessidades de cada cliente, mas o resultado é imediatamente visível: a pele fica mais preenchida, luminosa e hidratada.

Para: Os amigos que não têm tempo a perder e que vivem ou trabalham perto do Centro Comercial Colombo ou em Telheiras.

Preço: 50 minutos, €95



Float Spa à La Carte no Float In Spa (Rato, Belém ou Picoas)

Recomendamos a massagem especial de relaxamento, mas este ritual pode começar com qualquer massagem disponível no menu. Tem ainda incluída uma sessão de flutuação nas cápsulas, o ritual do chá e um tratamento facial. E mesmo estando no centro de Lisboa, é impossível não sair destes spas relaxada e revitalizada.

Para: Quem precisa de uma sessão de relaxamento profundo, mesmo que seja ao final de um dia de trabalho intenso.

Preço: Spa à La Carte 2h30, €100



Drenagem linfática por Izabel de Paula

Sabemos que não é fácil comprar presentes para a recém-mamã, mas podemos garantir que este é de satisfação garantida. Para eliminar a retenção de líquidos típica da gravidez e para recuperar a boa forma física, as mãos desta brasileira residente em Portugal fazem magia.

Para: A amiga que acabou de ser mãe e que sofre com a retenção de líquidos.

Preço: 50 minutos, €35