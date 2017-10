Os novos batons multicoloridos são a solução para conseguir o efeito ombré num só passo. O degradê, que já é tendência entre algumas celebridades, ajuda a aumentar ou diminuir o tamanho dos lábios. E dispensa, por isso, a utilização de dois ou mais produtos. Pode esquecer os lápis e os vários tons de batons porque estes produtos conseguem fazer o contorno e dar cor numa só aplicação.

Já existem na versão mate e metálica, com os Double Rouge, da Dior, lançados agora em setembro. Além do efeito ombré, conseguem dar brilho e volume aos lábios. Também a Givenchy reinventou o seu batom Le Rouge que agora na versão Sculpt (€44,77) mistura, entre outros tons, preto com vermelho, numa combinação sedutora que permite colorir e delinear os lábios num só passo. Em Portugal, vai estar à venda a partir de 11 de setembro nas perfumarias.

Para conseguir aumentar o volume dos lábios, os maquilhadores aconselham ainda a colocar a cor mais clara na parte central da boca e a delinear o lábio com um tom mais escuro. Se quiser o efeito contrário, basta fazer o inverso. A Benefit também já aderiu à tendência, com os batons Double the Lip (€22), disponíveis tanto nas cores mais vibrantes como nas mais neutras.