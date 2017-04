É a maneira mais fácil de transformar o rosto, em pouco tempo, e com uma enorme variedade de cores. Divirta-se com o eyeliner e aprenda as mil e uma maneiras de usar esta tendência nos próximos meses.

Jumbo Coleur Vegetale no tom Or Nacré, €8, Yves Rocher

Signature Color no tom So Chic, €55,15, Artistry

Sculpting Eye Pencil no tom Black to White, €2,89, Essence

Eyeliner VS. Underliner Se está farta de usar o eyeliner sempre da mesma maneira converta-se à tendência do underliner. A maquilhadora Elodie Fiuza recomenda "delinear primeiro o olho com outra cor, se a opção do underliner for uma cor pastel ou forte, que não o preto ou castanho".





Gráficos Uma boa maneira de dar um toque de cor, para fugir ao habitual castanho ou preto, é tornar o traço mais gráfico. Utilize as cores primárias como o azul, amarelo ou magenta em texturas mate para desenhar apontamentos rígidos nos olhos.





Difusos O esfumadonunca vai estar out, por isso se ainda está tentada a jogar pelo seguro, mas gostava de dar um toque de diversão ao olhar, faça-o com cor, gloss ou adicionando algumas purpurinas ao delineado previamente esfumado.





Coloridos Há um pânico generalizado em ser criativo com a cor na maquilhagem, mas a make up artist da M.A.C, Lyne Desnoyers, não minimiza a sua importância, independentemente de ser uma tendência para não ser levada demasiado a sério: "Estes apontamentos de cor dão energia ao rosto. São uma maneira de definir a nova noção de bom gosto."





Texturas de vinil A textura é um dos aspetos mais importantes na escolha do eyeliner. Há quem o prefira em caneta de feltro, em lápis ou em pincel. Todos têm a sua utilidade, mas o vinil destaca-se nas prateleiras das perfumarias. É o it-eyeliner do momento, que adiciona um acabamento edgy e luminoso.





O clássico com um twist O preto será sempre a cor vencedora quando falamos de qualquer maquilhagem de olhos, mas pense em modernizá-lo para alterar o visual: acrescente algum grafismo, gloss ou interrompa o traço na pálpebra superior ou inferior.





Pontos estratégicos A linha lacrimalé um dos pontos cruciais para iluminar o olhar. Escolha um tom suave, pêssego ou rosa, se o branco é demasiado intenso para si. Pode adicionar qualquer outra cor ligeiramente abaixo, mas não se esqueça deste pormenor, principalmente quando tiver o olhar cansado.





Inspire-se! Veja os desfiles internacionais para reproduzir um destes looks: a suavidade pastel em Tibi ou Dior Alta-Costura, o metálico em Nicholas K. e Custo Barcelona, o grunge de Baja East e de Rebeca Minkoff, a cor em Victoria Beckham e Christian Siriano, humedecido em Altuzarra eVeronique Leroy, gráfico em Opening Ceremony e Haider Ackermann, e clássico em Carolina Herrera e 3.1 Phillip Lim.





Veja os tutoriais da Maxima Beauty School .