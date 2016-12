pub

Esqueçam os lábios, as maçãs do rosto, e as técnicas de contouring. Os olhos são a grande arma de sedução no backstage e nas passerelles da semana da moda londrina, que tem dado que falar pela irreverência dos make-up artists e designers. Sobrancelhas com rímel branco, sombras coloridas e gritantes, desenhos tribais em torno do olho, glitter e purpurinas aplicados em doses mais que duplas. O olhar destaca-se na próxima primavera-verão, e as tendências apontam para uma aposta crescente em cor e ousadia. Percorra a galeria e veja os looks escolhidos por designers como Irynvigre, Cimone ou Angel Chen.