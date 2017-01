pub

No passado domingo (8 de janeiro) decorreu a 74ª edição dos Globos de Ouro e, para além dos vestidos, os detalhes de maquilhagem e cabelos também brilharam na passadeira vermelha. Emma Stone conquistou-nos com um apanhado messy que, afinal, é fácil de recriar em casa! Para além de ter optado por um Valentino revestido a brilho e estrelas feito à sua medida, a atriz optou por um penteado simples mas ao mesmo tempo elegante. A hairstylist de Stone, Mara Roszak, usou uma das gamas de brilho da L'Oréal - uma mousse de volume (a Advanced Hairstyle Boost It Inject Volume Mousse), um óleo em sérum (o Hair Expert Extraordinary Oil Lustrous Oil Serum) - e recorreu a uma escova redonda para fazer volume no cabelo e aplicou rolos.