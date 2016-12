pub

Já tem presente de Natal para aquela amiga que adora tudo que se relaciona com o mundo da beleza? O Le Parfum Eau de Parfum Intense é o terceiro opus do perfume de Elie Saab e uma razão para alegrar as beauty lovers. Uma vez mais, Francis Kurkdjian, o criador de Elie Saab, explora o tema da luz exaltando uma feminilidade radiosa. Uma nova e fascinante versão que enfeitiça com a sua sensualidade assumida. As notas que mais se destacam nesta fragrância são fortes. Numa apoteose olfativa, o ylang-ylang dinamiza a sensualidade aditiva do coração de mel de rosa. Como notas de fundo, um acorde excecional de patchuli, cujas facetas são exacerbadas pelo calor do âmbar.



