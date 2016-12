pub

Feita a partir de arroz integral germinado orgânico e proteína de ervilha, com o delicioso cacau crú do Perú, a proteína SUPER ELIXIR ™ NOURISHING é uma proteína completa feita de plantas, que contém os nove aminoácidos essenciais, como os encontrados na carne vermelha, nos ovos, no frango e no peixe (sem hormonas ou pesticidas).As proteínas SUPER ELIXIR ™ NOURISHING podem ser tomadas por homens e mulheres de todas as idades, podendo ser tomado de diferentes maneiras consoante o objetivo ou a necessidade. De manhã pode tomar o SUPER ELIXIR ™, assim como à hora de almoço, como substituiçãoda refeição duas ou três por semana para manter ou perder peso. A dose recomendada é de 30g de proteína em pó (6 colheres de chá) que deve juntar a 350 ml de leite de amêndoa muito frio, ou água.Como a Elle o toma: "Uma forma fácil e rápida para obter um smoothie ao pequeno-almoço: misturo a Proteína Nutritiva com leite de amêndoa ou leite de arroz, frutas frescas e gelo, e já está...".WelleCo foi fundada por Elle Macpherson e Andrea Bux (criadora de Invisible Zinc), companhia dedicada à produção de suplementos de saúde de qualidade superior a partir de alimentos integrais naturais. Elle e Andrea são co-diretoras da empresa e Elle é a diretora criativo. WelleCo lançou o Super Elixir Alkalising Greens suplemento em 2014."Muitos dos meus pacientes simplesmente não estão a ingerir proteína suficiente. Quando me consultam percebo que têm um estilo de vida agitado, almoços em stress, com pouco tempo, o que significa que não recebem no seu organismo boas proteínas, mas sim proteínas de animais gordos, tais como produtos não orgânicos e processados de carne e queijo, o que os deixa sem energia, e muitas vezes à luta com os desejos de comida não saudável. Além disso, períodos prolongados de deficiência de proteína pode levar a maiores problemas nutricionais, como por exemplo uma função metabólica lenta, as flutuações de açúcar no sangue, cansaço sistemático, ansiedade, perda decabelo, pele e unhas estragadas, entre outros problemas. Em todos os casos, a primeira coisa que faço é pedir aos pacientes para aumentar a ingestão de proteínas de boa qualidade, proteína vegan limpa, como a proteína de ervilha contida no Super Shake. Isto combinado com os antioxidantes e ervas termogênicas vão ajudar a equilibrar os níveis de açúcar, a aumentar a taxa metabólica e a reparar os danos causados pela privação de proteína. A longo prazo, o efeito será positivo, mais energia, redução dos momentos de fome, uma relação saudável com a comida, com menos vícios alimentares e a manutenção de um peso saudável, sem ser uma constante batalha diária. Boaproteína vegan, como O Super Shake, dá a possibilidade aos meus clientes de rapidamente conseguirem bons hábitos alimentares e, portanto sentirem-se com mais energia, mais saúde e com melhores perspetivas de vida".Dr. Simone Laubscher PhDO SUPER ELIXIR Alkalising Greens é essencial no seu dia-a-dia.Desenvolvido por um dos melhores médicos do mundo para fornecer nutrientes absorvíveis cientificamente equilibrados e manter a faixa de PH saudável do corpo. A fórmula alcalinizante especializada foi formulada para suportar uma alimentação saudável, um nível celular saúdavel, assim como todos os 11 sistemas do corpo humano: digestivo, endócrino (hormonal), cabelo, pele e unhas, sistemas circulatório e nervoso, etc.Principais ingredientes:• Ingredientes tratados sem calor para permitir que os nutrientesse mantenham vivos (bio-live).• Proveniente de alimentos orgânicos e integrais, com melhor absorçãoe melhores para as células do corpo, ao contrário do queacontece com os elementos sintéticos.• Aperfeiçoado e equilibrado. Otimizada as combinações mais eficazescomo parte de um processo de investigação em curso.• 45 principais ingredientes cuidadosamente combinados em proporçõescientificamente calculadas.• Fórmula alcalinizante pensada para manter o seu corpo dentroda faixa alcalina desejada.• Vegan e SEM GLÚTEN.• Fonte natural de Omega 3, vitaminas e minerais.• Adoçado naturalmente, sem sabores sintéticos.• Suplemento diário alcanilizante.Os produtos WELLECO são feitos na Austrália obedecendo aos mais altos requisitos do Food Standards, HACCP, ISO 9001 e ACO Certified Organic Processor com rigorosos controlos de qualidade. Trabalhados com os ingredientes de melhor qualidade sejam locais ou importados através de um fornecedor de confiança.