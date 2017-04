pub

Sobrancelhas on fleek



As sobrancelhas revelam mais sobre as suas emoções do que os olhos. Para saber se uma pessoa gosta de si, repare se faz um flash de sobrancelhas. As pessoas, inconscientemente, levantam as sobrancelhas repentinamente e baixam logo de seguida quando reconhecem alguém de quem gostam. Levantar apenas uma sobrancelha é sinal de desconfiança.



Rugas na testa



As conhecidas rugas de expressão na testa mostram determinação, teimosia e frontalidade. Se durante uma conversa alguém enrugar a testa, pode significar que não concorda com o que está a ser dito.



Lágrimas de crocodilo



Fica sensibilizada quando vê alguém chorar?Quando uma pessoa chora mas limpa as lágrimas de um só lado é sinal de choro fingido – não deve acreditar no discurso.



Sorriso amarelo



Provavelmente alguém já sorriu para si durante um microssegundo. Subir e descer rapidamente os lábios acontece quando o sorriso é falso. Já o sorriso em que apenas um lado da boca se movimenta está associado ao desprezo. Contrariamente, quando a pessoa não mostra de todo os dentes é sinal de nervosismo – quanto maior é a pressão exercida pelos lábios maior é a tensão.





Quando bocejar não é cansaço



Pensa que bocejar é sinónimo de cansaço e aborrecimento? Nem sempre. Bocejar num momento de tensão pode dar a entender que a pessoa é despreocupada, mas na realidade é indicativo de stress.





Falso amigo



Quando lhe dão um aperto de mão com as duas mãos, tenha atenção! Podem querer transmitir-lhe um sentimento de falsa confiança.



Mãos são o espelho da alma



Quem movimenta muito as mãos quando fala são, habitualmente, pessoas que tomam decisões rápidas e lidam bem com a pressão. Contrariamente, quem gesticula pouco não gosta de ser pressionado. Cruzar as mãos em cima das pernas revela medo, desconforto e insegurança.