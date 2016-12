pub





CoverGirl - traduzido à letra, "rapariga de capa" (de revista) – acaba de anunciar que o seu novo rosto é o de um rapaz. A marca de produtos de beleza associa-se assim ao vlogger James Charles , de apenas 17 anos.James tem um canal de youtube dedicado a beleza, em que dá dicas de maquilhagem. O "aspirante a maquilhador nova-iorquino", como se descreve nas redes sociais, tem 745 mil seguidores no instagram e mais de 110 mil no youtube.

"Todas as nossas CoverGirls são modelos a seguir, pessoas destemidas que se expressam, que lutam por aquilo em que acreditam e que redefinem o significado de beleza. James Charles não é uma excepção", explica a marca em comunicado. "Há um ano, ele decidiu corajosamente lançar o seu instagram, utilizando looks de maquilhagem transformista e dinâmica para mostrar as várias facetas da sua personalidade, servindo de inspiração a todos os que possam sentir medo de fazer o mesmo".