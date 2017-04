Os perfumistas do Flower by Kenzo Eau de Lumière revelam os ingredientes por detrás da nova fragrância.

Pela primeira vez na história do Flower by Kenzo, Alberto Morillas compôs esta nova fragrância com a perfumista Amandine Clerc-Marie. Morillas assinou até hoje todas as fragrâncias de Flower by Kenzo, Amandine inspira-se em imagens visuais (movimento, cores, formas) para criar novas fragrâncias.

A Rosa da Bulgária é o elemento-chave da fragrância Flower by Kenzo. A ela juntam-se o Jasmim Sambac, a Bergamota da Calábria e os Almíscares brancos.

A campanha do novo perfume foi filmada na cidade de Brasília e a modelo Ming Xi foi a escolhida para representar o símbolo de inconformismo e liberdade. O próprio frasco do perfume não foi criado ao acaso: para realçar a fragrância, quando iluminado, o frasco irradia uma nova aura.

No vídeo abaixo, veja a entrevista aos dois perfumistas!