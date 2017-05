pub

A Elancyl acaba de lançar uma solução simples e inovadora que promete ajudar a combater a celulite e a preparar o corpo para o verão. Não é um produto, mas sim um serviço: um chatbot, uma plataforma de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas. O chatbot é uma plataforma que todos os dias promete acompanhar, no Facebook, todas as pessoas que iniciem o novo programa da Elancyl, o Ritual Natural Elancyl.





Trata-se de um plano personalizado que, durante 28 dias, dará sugestões desenhadas a pensar em cada consumidora e na forma mais adequada de melhorar a sua condição física, os seus hábitos alimentares e, claro, os seus rituais de beleza.