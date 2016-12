pub

Uma das tendências para este O/I 2016 continua a ser o estilo pijama, reformulado agora com formas e estilos que remetem para o Oriente. Nas passerelles desfilam casacos com estampados de amendoeiras em flor. A Sisley, por seu lado, propõe uma série de peças imprescindíveis: do quimono às calças largas de cintura subida, dos vestidos com cintura obi ao mini casco assertoado com mangas "geisha", com extremidades em tons contrastantes. Os estampados são tipicamente japoneses: um jardim zen remisturado com motivos geométricos e uma aplicação urbana de cores onde o negro, o rosa pó, o verde salva e o vermelho tijolo definem as linhas de uma nova elegância.