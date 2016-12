pub

Para este Natal, a Nuxe preparou 4 coffrets com ofertas especiais. Para ela, o coffret Cuidados Prodigieux® junta os mais prodigiosos segredos de beleza Nuxe (Creme Prodigieuse® e Óleo de duche Prodigieux®), com o produto de culto da Nuxe, o Huile Prodigieuse®. A acompanhar estes produtos, uma vela coberta com operfume mítico do emblemático Huile Prodigieuse®, para um Natal encantador.



Para as fãs do Prodigieux® le parfum, o coffret Prodigieux® Le Parfum com uma elegante fita de cetim promete ser o presente perfeito. A cor champagne e a forma em bolha evocam imagens das noites festivas parisienses. No interior o sensual rasto do aroma NUXE aquece a alma, em dois preciosos formatos com o perfume Prodigieux® le parfum e a perfumada loção para o corpo Prodigieux®.



Para ele, a Nuxe sugere o coffret Os Essenciais para Homem que contém os produtos "must-have" da linha de produtos NUXE para homem, um trio de cuidados para a pele que vai buscar a sua força a ingredientes ativos extraídos das árvores, para tornar a vida dos homens mais fácil todos os dias. Um gesto atencioso para um cuidado especial.



Para além disso, a marca preparou um Kit de Viagem, essencial para onde quer que vá. Este coffret contém os produtos essenciais de NUXE, para que não lhe falte nada, onde quer que esteja.



À venda em farmácias e parafarmácias.