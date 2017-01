Dra. Kidd, Jenner descobriu porque é que não conseguia que a pele do rosto fosse mais saudável e deixasse de estar inflamada. O problema estava no processo de limpeza: aplicava esfoliante regularmente e com insistência.



Depois de três anos de tratamentos a laser, a supermodelo adoptou uma nova rotina, de onde excluiu a exfoliação. Agora, revela-nos o segredo da recuperação da sua pele, ao partilhar um vídeo da Dra. Kidd no seu canal, que explica como deve passar-se o processo de limpeza da pele.



"Não devem limpar a vossa pele com nada abrasivo (...) nem um exfoliante, nem uma escova de limpeza, nem sequer uma toalha exfoliante. Devem limpar o rosto de forma muito delicada, e fazê-lo de forma insistente com as vossas próprias mãos" confessa Kidd, no vídeo. "Eu deparo-me com vários pacientes que que compram recorrentemente vários produtos para usar ao mesmo tempo, o que só vai tornar a pele pior" salienta.



Já assumiu publicamente que nos anos enquanto adolescente teve alguma dificuldade em acabar com o problema do acne. A menos polémica das Kardashians, Kendall Jenner - agora uma das supermodelos mais requisitada - já teve uma fase em que a sua pele não reagia a qualquer tratamento facial. Aconselhada pela sua dermatologista, a reputada

Veja o vídeo completo.

Por Rita Silva Avelar