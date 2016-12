pub

A atriz americana Lucy Hale acaba de lançar uma tendência de cabelos com o look que levou à Gala de Prémios Elle Women em Los Angeles.



Escolheu um rolo (tipo twist francês) fino na diagonal e um apanhado (bun) no fundo da nuca. Manteve o risco ao meio, com um efeito quase wet, sem deixar nada ao acaso. Mas até aqui nada de tão novo assim. A grande novidade está no acessório usado.



No twist e no bun foram usados fios de ouro, enrolados no próprio penteado e seguindo a direção dos fios de cabelo.



O look foi elogiado no instagram e agora também na imprensa internacional.



Veja o look e inspire-se!