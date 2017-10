A duquesa de Cambridge tem um truque de beleza que ainda não conhecíamos: chama-se óleo de rosa de mosqueta e é um sucesso em todo o mundo. A cada vinte segundos, é vendido um frasco desta fórmula que tem inúmeros benefícios para a pele.

Com uma grande quantidade de antioxidantes, vitaminas e ácidos que regeneram e protegem a pele, o óleo é um bom aliado no tratamento de manchas, queimaduras solares, cicatrizes e estrias. Quando utilizado como tónico, ajuda a controlar o excesso de gordura. Além disso, é muito hidratante, por isso é uma boa solução para aplicar imediatamente a seguir a agressões externas como vento, frio ou sol. As suas propriedades únicas ajudam ainda a combater os sinais da idade, melhorando a elasticidade da pele e a regeneração celular. E o melhor é que é muito fácil de utilizar. Basta aplicar umas gotas na pele de manhã e à noite ou então misturar no hidratante habitual. O preferido de Middleton Kate é a versão premium da linha Triology’s Rosehip Oil (€36,95). Em Portugal não é vendido em lojas físicas mas pode encontrá-lo neste site.

Mas não é só. Sabemos que, para o tratamento do cabelo, a duquesa utiliza a máscara acondicionadora Kerastase Nutritive Masque Intense (€29,34), que ajuda a manter o brilho e a saúde. Para os penteados mais elaborados, a laca Elnett (€5,99), da L’Oréal é uma das suas favoritas. Quanto à maquilhagem, e se o protocolo obriga a um look discreto, Kate Middleton tem alguns truques obrigatórios. Para a pele, a base Oil-free Tinted Moisturized, da Laura Mercier, ideal para dar máxima cobertura. Para os olhos, a máscara Hypnose (€30,25), da Lancôme. O seu batom de eleição é o Sandwach Pink, da Bobbi Brown, e os vernizes variam entre o Paris So Laque Ultra Shine Nail Polish nº28, da Bourjois, ou o Allure 423 (€9,95), da Rose Lounge e Essie.