Todas conhecemos as consequências da poluição, mas nem sempre é fácil perceber como combatê-las. Pode danificar a pele, criar inflamações, pele seca, despigmentação e ainda é responsável por um envelhecimento precoce. Esta deve ser, por isso mesmo, uma parte crucial no ritual de cuidados faciais diários.

A melhor forma de o fazer é utilizando alguns produtos naturais ou vegan, que dão à nossa pele as propriedades necessárias para retirar todas as impurezas e para desobstruir os poros. Para isso, a The Body Shop lançou a nova Pollution Clearing Mask (€20), da linha Go Green, um produto 100% vegan, enriquecido com chá verde Matcha de Kakegawa do Japão e extrato de dente-de-leão, responsáveis por purificar a pele e dar-lhe um aspeto mais jovem.

Além da máscara facial, a The Body Shop apresenta mais três produtos que vão complementar este ritual na perfeição. Há um produto de limpeza em pó e um tónico de Ginseng, arroz e sésamo (€15) e um gel-tónico de limpeza (€15) com pétalas de rosa e enriquecido com Aloe Vera do México.