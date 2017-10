Natalie Portman, Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Johnny Depp, Charlize Theron e Camille Rowe foram apenas algumas das celebridades que se juntaram à nova campanha solidária da Dior, um desafio digital chamado The Dior Love Chain. "E tu, o que farias por amor?", é a pergunta a que todos respondem em vídeos divulgados nas plataformas da marca. Agora, a Dior desafia o mundo a fazer o mesmo: para participar, basta filmar a resposta à pergunta, fazer o upload do vídeo no Instagram e publicá-lo com a hashtag #diorlovechain. Por cada publicação e respetiva hashtag, é doado um dólar à WE Charity, uma organização que luta contra a pobreza. Até agora, a marca publicou nesta rede social as respostas de Bella Hadid, Rihanna, Angelababy, Winnie Harlow e Chiara Ferragni. A campanha será desvendada na íntegra no dia 3 de setembro, num vídeo protagonizado por Natalie Portman e criado por François Demanchy, para apresentar a nova versão do perfume Miss Dior.







Desafiada pela Dior, também a Máxima foi à procura das respostas mais originais, num dos locais mais românticos de Lisboa – o Jardim do Príncipe Real. Veja o vídeo e junte-se à campanha , partilhando com a hashtag #diorlovechain (atenção, o perfil precisa de estar público para que a participação seja contabilizada).