Custa €25 e tem tudo aquilo de que poderíamos precisar. Jetsetter é a primeira palete de maquilhagem da parceria Gigi x Maybelline a ser vendida ao público e esgotou em 90 minutos no site da Boots UK. Os tons são maioritariamente neutros, com nudes, bronzes e alguns corais, mas foram conjugados de forma a ficarem sempre bem juntos e a criarem o look discreto e fresco que Hadid usa com frequência.





Existe uma pequena máscara de pestanas, sombras de olhos, um blush, um bronzeador e um iluminador, corretores de imperfeições e dois brilhos de lábios. É fácil, depois de olharmos para a palete, percebermos porque esgotou tão rápido: além de ter sido criada por uma das modelos do momento, é tudo aquilo que precisamos de levar connosco para todo o lado.