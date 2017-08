A tendência da no make up-make up chegou às unhas dos pés e está a conquistar o Instagram. Na verdade, permite que possamos calçar quaisquer sapatos ou qualquer estampado, já que poucas cores combinam com alguns padrões. No entanto, requer alguns cuidados. O nude tem de se adequar ao tom de pele para que as unhas não pareçam descuidadas. Para as peles mais claras, o verniz deve ser rosado ou azulado, enquanto as tonalidades mais escuras devem optar por versões em tons mais quentes.