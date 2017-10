"O olho é feminino e poderoso ao mesmo tempo",explicamCarol Lim e Humberto Leon, referindo-se à sua primeira fragrância, Kenzo World. Os directores artísticos da Kenzo reescrevem a sua visão da moda através deste perfume que celebra um mundo à imagem da marca: irreverente, espontâneo e divertido.

Aguardado por muitos, após o lançamento do seu vídeo da campanha no início de ano - possivelmente a campanha de perfumes mais falada dos últimos meses - Kenzo World chega num surpreendente frasco da autoria de Patrick Li, que remete para os símbolos mais icónicos da Kenzo, como a tampa gommato inspirada nas icónicas carteiras Kalifornia. O misterioso "The Eye", um símbolo da Kenzo, surge em ouro rosa numa posição estratégica que parece acompanhar o nosso próprio olhar. A criação olfativa foi entregue a Francis Kurkdjian, que misturou diversas flores de forma a criar uma fragrância energética.

O realizador Spike Jonze criou um pequeno filme que mistura coreografia e performance onde a protagonista, a atriz e ex-dançarina Margaret Qualley (filha da atriz Andie McDowell), move-se ao som de uma batida quase diabólica, desenvolvida pelo irmão de Jonze.

Os criadores têm seguido o trabalho de Kenzo Takada, fundador da casa que revolucionou a moda dos anos 70. A prioridade de Carol e de Humberto é a ligação ao passado, ou seja, continuar o legado deixado por Takada, mas sempre com os olhos postos no futuro. "Estamos aqui para continuar o que ele começou", afirma Humberto Leon.