Há um país onde os biquínis são mais pequenos e as calças assentam melhor. Já sabe qual é? Sim, o Brasil, provavelmente o lugar do mundo em que os glúteos são mais tonificados e os exemplos vêm de mulheres como Gisele Bündchen, Alessandra Ambrósio ou Adriana Lima. Agora, há uma solução vinda precisamente do Brasil: a nova loção da marca Sol de Janeiro, o Brazilian Bum Bum Cream, está a esgotar um pouco por todo o mundo e promete um "bumbum" igual ao das brasileiras.

O ingrediente principal, e segredo deste creme, é o extrato de guaraná que, por ser rico em cafeína, permite endurecer e alisar a pele. Além do fruto, inclui também uma receita de beleza brasileira que mistura manteiga de capuaçu, óleo de coco e açaí. Para efeitos mais rápidos e uma melhor absorção, a marca aconselha a massajar segundo os ponteiros do relógio, o que melhorará também a circulação.

O creme é de absorção rápida e deixa um brilho luminoso que só é possível graças aos minerais de mica da sua fórmula. Deixam a pele brilhante e perfumada, com um cheiro delicioso a pistáchio e caramelo. Apesar de ter sido desenvolvido especificamente para as nádegas, pode também utilizar o Brazilian Bum Bum para hidratar outras zonas do corpo, como os braços ou pernas, ou qualquer outra zona que precise de uma elevação ou tonificação extra.



E se quiser levar a tonificação mesmo a sério, vale a pena combinar este e qualquer produto com técnicas de massagem específicas para a zona do corpo a que se refere. O tratamento Levanta Bumbum feito pela body shaper Izabel de Paula é uma das opções que poderá experimentar em Lisboa.