A agitação do dia a dia tira-nos muitas vezes o sono. Problemas e preocupações deixam-nos às voltas na cama, às vezes durante horas. Na embalagem lê-se: "Cobre o teu corpo com esta loção antes de vestires o pijama e aconchega-te para uma boa noite de sono." É a nova loção púrpura da Lush, que tem o aroma reconfortante da lavanda, da aveia e do óleo de amêndoa e que poderá ajudar a um adormecer mais tranquilo e mais rápido.

Nas redes sociais já é conhecida como a loção milagrosa que permite uma boa noite de sono. Aplique depois do banho e antes de ir para a cama ou na própria almofada. Os componentes deste creme são conhecidos pelo seu efeito calmante e libertador de tensão e vão ajudar ajudar quem sofre de insónias.

O novo produto (€19,95) está à venda online em www.pt.lush.com e em todas as lojas Lush.