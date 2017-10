São muitos os essenciais de beleza que podemos levar na carteira e o creme de mãos deve ser sempre um deles. As lavagens constantes, o calor e o frio e até a poluição são alguns dos fatores que contribuem para o envelhecimento precoce da pele fina e delicada das mãos. Para preservar a sua beleza, a Chanel criou um produto de culto que vai querer ter sempre consigo.

O novo La Crème Main foi inspirado no creme pensado por Gabrielle Chanel, em 1927. O design da sua embalagem demorou cerca de quatro anos a ser finalizado e resultou num frasco ergonómico semelhante a um ovo, em tamanho de viagem (50 ml), e com um sistema que liberta a dose certa para uma utilização, com apenas uma pressão. Esta fórmula cuida das mãos e das unhas e deixa a pele hidratada e mais lisa.

Mas mais que um hidratante de luxo, é o acessório que vai querer ter na sua carteira. La Crème Main custa €49 e vai estar à venda a partir de 14 de outubro.