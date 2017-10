Chama-se Flower Balm e é o famoso batom que muda de cor consoante o PH da sua pele, um sucesso imediato nas redes sociais desde o seu lançamento. A sua fórmula reage aos níveis de PH da pele e cria o tom de rosa que melhor se adapta à tonalidade natural de cada mulher. Aplicado na pele totalmente limpa, hidrata os lábios e dá-lhes um toque de cor, o que o torna ideal para fazer parte da rotina de beleza diária.

O batom mais fotogénico do Instagram é sempre transparente, mas a flor real no seu interior, um pequeno crisântemo suspenso no bálsamo, está disponível em cinco cores.

O Flower Balm está à venda no site da marca e na emblemática Colette, em Paris, que fecha portas em dezembro.