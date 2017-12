O batom para cada signo

CARNEIRO (21 de março – 19 de abril) | Carismáticas e ambiciosas, as nativas deste signo adoram cores fortes e quentes como o vermelho e o tangerina. Sendo um dos signos mais apaixonados do zodíaco, o batom ideal para a mulher Carneiro tem um acabamento mate e duradouro. | Batom Colour Rocker no tom Darling Clementine, €19,50, M.A.C