Todas as mulheres (e homens) conhecem de perto o drama de um dia em que o cabelo não "acerta" como desejado. Quando o tempo para resolver o problema é pouco, este penteado pode muito bem ser a solução ideal. Seja para o dia a dia ou para uma ocasião especial. As irmãs Kardashian foram as primeiras a popularizá-lo e rapidamente tornou-se uma das grandes tendências um pouco por toda a cidade de Nova Iorque. E não só.

Trata-se de um apanhado simples e minimalista, preso em baixo, com um risco ao meio bem definido. Uma contradição à tendência dos ‘despenteados’, é ainda indicado para quando não temos tempo de lavar o cabelo. Quem o diz é Jen Atkin, hairstylistdas Kardashians.

A hairstylist tem três truques infalíveis para este apanhado ficar perfeito: