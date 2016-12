É um fruto com alto teor calórico, já que é bastante gordo. No entanto, a sua gordura é natural e boa, possuindo uma composição nutritiva interessante. Segundo Lilian Barros, estas gorduras são "benéficas na prevenção cardiovascular, sendo um contributo na redução do valor de colesterol total e LDL (mau colesterol)". Além disso, é "rico em fibra, ajuda a atingir a saciedade e a manter um trânsito intestinal equilibrado. É ainda fonte de ácido fólico e vitamina C, com uma ação antioxidante, importante para proteger o organismo de infeções, manter a saúde de ossos e cartilagens e facilitar a absorção de ferro".