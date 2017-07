A Givenchy alargou a gama de máscaras para pestanas e lançou dois produtos inovadores que já estão na nossa wishlist de beleza: as novíssimas Máscara Noir Interdit e Máscara Primer Perfecto. A primeira curva-se a 90 graus para uma aplicação mais próxima dos olhos, preenchendo as pestanas desde a raiz. O seu método de aplicação vertical garante que cada fibra tem o máximo de densidade e de comprimento na primeira aplicação. Curva, como a franja das pestanas, a escova adere ainda mais para cobrir cada pestana até às pontas. O efeito de extensão é possível graças à mistura de ceras densas que envolvem as pestanas e ceras suaves que contribuem para um alongamento eficaz. A modelo Isis Bataglia – um rosto familiar nos desfiles da Givenchy – personifica o espírito da máscara da marca na nova campanha.





Além desta máscara, a Givenchy lança ainda a nova base para pestanas que também acrescenta volume, a Máscara Primer Perfecto. É a primeira base que combina um cuidado de pestanas com uma ação primer, numa fórmula única com textura cremosa cor-de-rosa, que potencia o volume enquanto cuida das pestanas. É feita à base de ingredientes como néctar de algodão, que fortifica a estrutura de queratina e protege as pestanas; extrato de proteínas de soja, que revitalizam e suavizam as pestanas; e cera de carnaúba e de abelha, que envolvem as pestanas e dão volume.





A Máscara Noir Interdite está à venda por €34,50 e a Máscara Primer Perfecto por €32,50.