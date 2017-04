pub

Esta é a segunda campanha de maquilhagem da Burberry protagonizada por Iris Law. Desta vez, trata-se da coleção de primavera que conta com iluminadores, batons, lápis e sombras de olhos.

Iris é fruto do relacionamento entre Jude Law e Sadie Frost, um casamento de seis anos que terminou em 2003 e do qual nasceram mais dois filhos, Rafferty, de 20 anos, e Rudy, de 14. Jude Law tem mais duas meninas: Sophia, fruto do relacionamento com Samantha Burke, e Ava, a mais nova e filha da cantora Catherine Harding, de 23 anos.

A propósito desta nova campanha, a marca britânica acaba de lançar também um vídeo tutorial com Wendy Rowe, a make-up artist da Burberry.

Veja o vídeo abaixo!