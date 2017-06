A L’Oréal Paris volta a criar o gadget que mais falta nos fazia: chama-se Magic Mani, e é uma pequena caneta que permite pintar as unhas ou corrigir as falhas de verniz ou cantos lascados. O novo produto está disponível em oito cores diferentes e cada caneta permite 70 aplicações. O melhor? O verniz demora cerca de 40 segundos para secar e o formato da ponta facilita todo o processo, para que seja mais prático pintar as unhas ou corrigir as falhas fora de casa (sem entornar o verniz na carteira). A tinta pode ser removida com acetona, à semelhança de qualquer verniz.



A Magic Mani já está disponível para venda nas perfumarias e supermercados.