Elegemos as tendências de alta-costura que marcam os penteados das noivas no próximo ano. Os acessórios ganham cada vez mais protagonismo, e são cada vez mais vistosos.

pub

Oscar de La Renta – Apanhado em coque

Quando se trata de La Renta é difícil não olhar para outra coisa que não sejam os lindíssimos vestidos, e se se tratam de vestidos de noiva, mais ainda. Talvez por isso os penteados Oscar de La Renta para a coleção Bridal 2017 sejam discretos: um apanhado em coque ao centro da nuca parece ser a escolha certa para as noivas que prefiram tendências de cabelos minimalistas e elegantes.





Lela Rose – Entrançados simples

As apostas de Lela Rose para que os cabelos não retirem protagonismo ao vestido de noiva são os penteados em apanhado com tranças laterais. Uma opção elaborada mas discreta, que é sempre uma boa escolha quando os vestidos são essencialmente lisos.





Christian Siriano - Ondulação lateral

Seja em cabelos de tons dourados, prateados ou pretos, Siriano apostou em cabelos ondulados, caídos de lado, por cima de um só ombro. É uma tendência simples e natural, para as noivas mais românticas.





David’s – Flores e brilhantes

Assim como os vestidos, a coleção de penteados e acessórios Bridal de David’s para a próxima primavera/verão é de um nível de elaboração minucioso. Os cabelos querem-se ora com acessórios prateados e cravejados com brilhantes, ora com flores a compor um simples coque ao alto, ou atrás de uma mecha de cabelo. As noivas David’s são marcadamente românticas e a inspiração é campestre.





Delphine Manivet – Apanhado descontraído

Os vestidos de Delphine Manivet já ‘gritam’, por si, protagonismo. A criadora escolheu um penteado natural: um rabo-de-cavalo meio apanhado, meio caído pelas costas. À frente, optou por risca ao meio e mechas de cabelo caídas dos lados do rosto.





Galia Lahav – Deusa do Olímpo

Para as noivas mais arriscadas, Galia Lahav aposta em tatuagem douradas para adornar os cabelos das noivas. Esta tendência tem vindo a conquistar a alta costura desde 2016, e para 2017 é uma das grandes tendências no mundo dos cabelos de noiva.





Inês Di Santo – Liso Cleópatra & Blossom

Meticulosamente esticados para trás, presos atrás da orelha, os cabelos de Inês Di Santo para as noivas de 2017 inspiram-se no liso religioso de Cleópatra. A criadora opta por este penteado, mas também não descura alguns apanhados mais messy. Como acessório chave de cabelos nesta coleção, Di Santo aposta em flores gigantes, em tons pastel, sobre o penteado chave.





Jenny Packham – Boho Chic

Packham apostou em penteados com inspiração boho, sem perder o estilo elegante que a ocasião pede. Tranças, ondas, lisos – mas sempre messy e romântico. O penteado ideal para uma festa de noivado mais campestre e descontraída.





Marchesa - Minimal romântico

Os penteados de noiva que Marchesa apresenta para a próxima primavera/verão são minimalistas, e o grande destaque são os entrançados em apanhado.





Monique Lhuillier – Coroas de flores

A chave dos penteados Monique Lhuillier são os acessórios de cabelo. Sejam simples bandoletes brilhantes ou coroas de flores em tons rosados, os acessórios tornam o look feminino e glamouroso.





Naeem Khan – Joias para o cabelo

A alta-costura de Naeem Khan confere um destaque irreverente aos acessórios de cabelo, na próxima temporada estival. Os acessórios em malha prateada pousam sobre os penteados ora em apanhado entrançado, ora em apanhado natural.





Reem Acra – Beach waves

As noivas do próximo verão Reem Acra apostam em beach waves, um penteado que tem tanto de natural como de veranil. As ondas naturais continuam na moda, e são sempre uma escolha acertada para quem quer todas as atenções viradas para o vestido.



Por Rita Silva Avelar