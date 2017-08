A artista vai juntar-se à M.A.C. para a criação de uma coleção limitada de dois batons e duas sombras, ambos em tons nude. Para já sabe-se que a nova (e aguardada) linha será lançada no dia 21 de setembro e só vai estar à venda durante cerca de um mês, tanto online como nas lojas da marca de beleza. A coleção Nicki Nudes terá dois tons de batons - o Nicki’s Nude, em cor de caramelo, e o The Pinkprint, que terá um tom mais rosado.

Esta não é a primeira vez que a cantora e marca trabalham juntas: em 2010, altura em que Minaj lançava o seu primeiro álbum, Pink Friday, a parceria entre Minaj e a M.A.C. resultou no batom Pink 4 Friday. Depois deste próximo lançamento, a colaboração vai continuar – a rapper já anunciou no seu perfil de Instagram que já está a trabalhar em parceria com a M.A.C no lançamento de uma nova coleção para 2018.