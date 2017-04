pub

A juntar à criação de emojis da marca, a Chanel acabou de lançar a nova coleção Rouge Coco Gloss com 20 cores diferentes (e apaixonantes) que lhe vão oferecer hidratação, muito brilho e sensualidade. Na sua composição, os batons contam com o complexo HydraBoost(composto por ceras naturais) e por um derivado de óleo de coco para um resultado final ultrabrilhante, prolongado e com efeito molhado (sem ser pegajoso). A aplicação é facilitada graças às características do seu aplicador suave e curvado.





Por Joana Pinheiro Rodrigues