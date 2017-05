pub

As viciadas em maquilhagem não dispensam o icónico Radiant Creamy Concealer para ocultar as imperfeições ou a base All Day Luminous, mas até aqui tinham de encomendá-los online ou trazer carregamentos sempre que viajavam. Isto porque a Nars ainda não estava à venda em Portugal. Rejubilem por isso as adeptas da marca francesa criada por François Nars, que chegará a Portugal no dia 6 de junho, sob a alçada da Sephora. "Estou muito entusiasmado com a chegada da Nars a Portugal", afirma François. E nós também! Paralelamente, o fundador da marca apresenta a sua fotoautobiografia – um retrato dos momentos mais marcantes da sua carreira enquanto make up artist, fotógrafo e diretor criativo. Aproveitámos a ocasião do lançamento para falar com a make up artist da marca, Jane Richardson. Em breve mais novidades sobre o tema!



Veja o vídeo.