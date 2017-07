Conhecida por elevar alguns dos seus produtos à categoria de best-sellers, a Urban Decay prepara-se para lançar em Portugal a nova palete da qual todas as beauty lovers estão a falar. O facto das sombras da linha Naked incluírem vários tons quentes não é novidade, a diferença é que a última combinação, a Naked Heat, vai ainda mais longe na forma como explora as tonalidades que associamos ao calor.

Além do sistema de infusão de pigmento (uma combinação de ingredientes que dá a cada sombra uma textura aveludada, cores ricas, poder de permanência e capacidade de mistura), a novidade destaca-se pela aposta em cores diferentes, como os neutros no tom âmbar, os castanhos quentes, os laranjas e até os tons pastel.



O resultado é um conjunto de cores únicas, que a marca apelida com nomes irreverentes. São elas Ounce (shimmer de marfim), Chaser (nude leve mate), Sauced (macio terracota mate), Low Blow (castanho mate), Lumbre (brilho de cobre e ouro), He Diablo (vermelho escuro mate), Tudo Suja (vermelho escuro metálico), Scorched (vermelho metálico com ouro brilhante), Cayenne (terracota mate), En Fuego (vermelho borgonha mate), Ashes (castanho avermelhado mate) e Ember (vermelho borgonha com cobre metálico).