Miss Fight, no 1Fight: a nova aula do clube 1Fight combina alta intensidade, tonificação e combate. A aula exclusivamente para mulheres tem duração de uma hora e os mais variados exercícios específicos para as zonas do corpo mais difíceis de trabalhar.

1Fight: Avenida da República, 42, Lisboa

Fitboxe, Kangaroo: a aula de intensidade média/alta trabalha grande parte do corpo através de um treino funcional. Dura 30 minutos e promete um grande desgaste calórico e muita tonificação.

Kangaroo Health Club: Praceta da Coop. A Realidade, Porto; Rua da Cuf, Barreiro; Estrada da Torre, Pav. Guilherme Pinto, Cascais

Kickboxing, na Kolmachine: na nova academia de desportos de combate de Lisboa, há aulas de kickboxing para iniciados, para avançados e só para mulheres em grupo ou na opção premium, para quem prefere treinar sozinho. Há ainda aulas de MMA, um misto de várias artes marciais, de boxe e de fight2fight, que mistura a alta intensidade do crossfit com movimentos de luta.

Kolmachine: Avenida João Crisóstomo, 51, Lisboa

Fitboxe, no Energy Health & Fun Club: durante uma hora, o foco é a coordenação, força e intensidade cardiovascular. A aula combina movimentos e técnicas do boxe com movimentos funcionais do fitness. Reduz o stress e ainda aumenta e tonifica os músculos.

Energy Health & Fun Club: Galerias Twin Towers, Rua de Campolide, 351, Lisboa