Quando entramos na reservada sala da Maison Guerlain, nos Campos Elísios, não prevíamos o que nos esperava, sabíamos apenas que o secretismo teria de ser absoluto até à data do lançamento. Meia dúzia de jornalistas iriam sabê-lo em breve, e a Máxima foi uma das presenças. A história não é recente. Na Guerlain, tudo tem uma indiscutível ligação ao passado, dos frascos às fragrâncias, da estética às texturas. Mon Guerlain revela uma nova etapa dos mestres perfumistas desde 1828: mais moderna, mais audaz, eternamente elegante. A surpresa final, depois de descobertos os ingredientes preciosos, foi o ícone da fragrância: Angelina Jolie. Laurent Boillot, CEO da Guerlain, admite que aceitar um não estava fora de questão. "Não queríamos mais ninguém, tinha de ser ela e, numa janela de oportunidade, consegui uma reunião com a Angelina. Teria de viajar até ao Camboja, onde estava a filmar o seu mais recente filme First They Killed My Father (recém-estreado em Siem Reap), e foi o que fiz." Alguns meses depois desvenda-se a campanha ao mundo. Descobrimos o resto pela boca de Jolie...



Por Carolina Silva